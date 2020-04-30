На Украине за сутки выявлено 540 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки на Украине зарегистрировано 540 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает министерство здравоохранения страны.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10 406 ​​лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. В частности, болезнь подтверждена в 717 детей и 2063 медика. За сутки зафиксировано 540 новых случаев», — говорится в заявлении.

В минздраве отмечают, что 7192 пациента находятся на амбулаторном лечении, из них 1713 медицинские работники и 577 — дети.

Согласно последним данным, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 138 человек, в том числе 10 медиков и один ребенок.

По сведениям министерства, с начала эпидемии скончался 261 пациент. 85% умерших — это лица в возрасте от 50 лет.

Кроме того, подтверждены два случая заражения в Вооруженных силах Украины, сообщает агентство УНИАН.

Накануне в минздраве Украины объявили о выходе страны на плато по количеству заражений коронавирусом. Вместе с тем главный санитарный врач страны Виктор Ляшко не исключил, что этот период может быть длительным.

22 апреля кабинет министров Украины из-за коронавируса продлил до 11 мая карантин в стране. Гражданам запрещено собираться группами более двух человек, нельзя гулять в парках и других общественных пространствах, и необходимо носить средства индивидуальной защиты.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне КНР болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах.