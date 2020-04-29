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Минздрав Украины предупредил о возможности вспышки туберкулеза в стране

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вспышка туберкулеза может произойти на Украине в ближайшее время, если сложная ситуация с финансированием медучреждений не изменится. Об этом в среду, 29 апреля, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, сообщает «Страна.ua».

По словам главы ведомства, на сегодняшний день на Украине дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80%.

«Последствия будут таковы: за два-три года получим рост заболеваемости на 30%, рост смертности и сокращение медработников, которое будет насчитывать тысячи людей», — цитирует Степанова RT.

8 апреля британское издание писало со ссылкой на данные американских врачей, что в странах, широко применяющих вакцины от туберкулеза, смертность от коронавирусной инфекции почти в шесть раз ниже, чем в государствах, не применяющих эту практику. Специалисты уверены, что получающие прививку БЦЖ имеют улучшенную иммунную систему.

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