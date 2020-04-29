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В минздраве Украины объявили о выходе страны на плато по COVID-19

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Украина благодаря карантинным мерам вышла на плато по количеству заражений коронавирусом. Однако этот период может быть длительным. Такое заявление сделал замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в среду, 29 апреля.

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«Карантин помог нам избежать серьезного пикового скачка эпидемии, мы уже находимся на плато, растягивая его во времени, поэтому оно может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС. У них был скачок, плато и пошло на снижение. У нас не было скачка, началось плато, и оно может быть длительным», — заявил он в интервью изданию «Обозреватель».

Ляшко уточнил, что ежедневный прирост случаев инфицирования с учетом выздоровевших и умерших не превышает 10%. При этом колебания данного показателя находятся в рамках 5%.

По данным украинского минздрава на сегодняшний день в стране число зараженных коронавирусом достигло 9866, в том числе 456 случаев инфицирования за последние сутки, выздоровели — 1103 человек, умерли — 250.

Первый случай заражения в стране был зафиксирован 3 марта. 17 марта правительство страны объявило карантин до 24 апреля. Затем его продлили до 11 мая.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 29 марта, в мире инфицировано коронавирусом более 3,1 млн человек, выздоровели почти 980 тыс. пациентов, скончались —220,303.

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