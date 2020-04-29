Экономист заявил о завышении цены на антисептики на Украине в 20 раз

Крупнейший производитель высококачественного спирта и спиртосодержащей продукции в Украине «Укрспирт» производит достаточно дешевого сырья для антисептиков, но людям их продают в аптеках по завышенным ценам. Об этом 28 апреля заявил экономист Максим Гольдарб в эфире программы «Принцип Гольдарба».

По его словам, на Украине за три недели произвели 3 млн л сырья для антисептиков — спиртовой раствор с 90% спирта. Экономист уточнил, что из 1 л сырья, произведенного «Укрспиртом», можно произвести около 25 баночек антисептика.

«Они берут за 50 гривен литр, делают не меньше 25 таких баночек и каждую продают по 50 грн, по 40 грн, по 30 грн, то есть навар двадцатикратный. Наркотики не приносят столько, сколько приносят на Украине пандемия и торговля во время пандемии нужными людям товарами», — цитирует Гольдарба «Федеральное агентство новостей».

Помимо этого, экономист обвинил украинские власти в том, что государство ничего не делает для сдерживания цен на товар первой необходимости в условиях пандемии.

1 апреля специалист раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за рост стоимости самых доступных продуктов на Украине почти вдвое. По его словам, капуста подорожала на 86%, морковка и свекла — почти на 50%, картошка — на 40%, гречка — в 1,5 раза.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании на Украине фонда борьбы с коронавирусом. На финансирование выделили порядка $2,3 млрд.

28 апреля сообщалось, что Всемирный банк одобрил выделение Украине $135 млн для борьбы с коронавирусом.

По данным Worldometer на 28 апреля, в стране зафиксировано более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 239 летальные. Всего выздоровели 992 человека.