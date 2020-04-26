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Почти все священники Киево-Печерской лавры переболели COVID-19

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Почти все священнослужители Киево-Печерской лавры перенесли COVID-19. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

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«Сейчас практически все уже выздоровели и выписаны из больницы, но еще проходят второе тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Всего в лавре переболели более ста человек, из них около 15 перенесли сложную форму заболевания. Подавляющее большинство священников лавры переболели, еще были заболевшие в Киевской духовной академии», — рассказал Климент в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что два священнослужителя скончались от коронавируса. Кроме того, митрополит сообщил о смерти еще одного человека, который жил в монастыре несколько недель.

13 апреля мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Киево-Печерской лавре произошла вспышка коронавирусной инфекции и монастырь будет закрыт на карантин.

Позже уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к своей украинской коллеге с просьбой посодействовать в доставке гуманитарной помощи для Киево-Печерской лавры из Москвы, однако российский омбудсмен не получила ответа.

Вместе с тем депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз предостерегла от принятия гуманитарных грузов из России и заявила, что если власти согласятся, то это будет «измена национальным интересам государства».

По данным Worldometer на 26 апреля, на Украине зафиксировано 8,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. 209 человек скончались, 840 — выздоровели.

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