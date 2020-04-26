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Украинские врачи нашли способ заменить аппараты ИВЛ

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Фото: РЕН ТВ
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В условиях нехватки аппаратов ИВЛ украинские врачи нашли способ их заменить, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Медики из Тернопольской области записали видеоинструкцию, как с помощью пакета и двух шлангов соорудить аппарат искусственной вентиляции легких. На кадрах показано, как на голову пациента надевается пакет, к которому присоединяется два шланга — для подачи и вывода кислорода.

По словам врачей, такое устройство может помочь пациентам в состоянии средней тяжести.

По данным Worldometer на 25 апреля, всего на Украине зарегистрировано 8125 случаев коронавируса, 201 человек скончался, 782 пациента выписаны из больниц.

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