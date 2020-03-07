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Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian признался, что его президентство похоже на управление дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву.

Он отметил, что «кругом дыры», которые он пытается заткнуть «руками и ногами».

«Мы так и живем. Мы затыкаем дыры», — приводит его слова газета в субботу, 7 марта.

На уточняющий вопрос журналиста о том, что по описанию это напоминает тонущее судно, президент Украины подчеркнул, что оно «не тонет».

Также в интервью изданию Зеленский выразил озабоченность тем, что французский лидер Эммануэль Макрон предпринимает попытки наладить отношения с Россией.

Владимир Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года. За него проголосовали 73,22% избирателей. Действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко получил поддержку 25,45% проголосовавших. Через месяц, 20 мая, новоизбранный глава государства вступил в должность.

В феврале стало известно, что число украинцев, которые положительно относятся к Зеленскому, сократилось на 13% (с 60 до 47%).

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