Зеленский назвал перебором отдельный самолет для собаки из Уханя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинка Анастасия Зинченко, оставшаяся в китайском Ухане из-за собаки, может вернуться на родину в любой день. Однако, по словам украинского лидера, питомца девушке придется оставить в КНР из-за ограничений, введенных китайскими властями на фоне распространения коронавируса.

Зеленский пообещал распорядиться, чтобы животное разместили в посольстве страны в Китае и перевезли на Украину, как только будет снят запрет. По словам украинского лидера, предоставлять для собаки отдельный самолет — это лишнее.

«Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, то мы ничего не можем сделать. Мы как государство можем предложить ей больше, чем другим людям предложено: хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберем даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай разрешит, вы ее заберете. Чтобы это не было уже смешно. Отдельный самолет за собачкой — это уже немножко перебор», — цитируют в четверг, 5 марта, «РИА Новости» слова Зеленского.

3 марта минздрав Украины сообщил о первом подтвердившемся случае коронавируса в стране. Зараженный пациент вернулся в Черновицкую область из Италии с пересадкой в Румынии. Еще шесть человек находятся на карантине с подозрением на коронавирусную инфекцию. Позже, 5 марта, в связи с распространением болезни власти страны анонсировали введение ограничительных карантинных мер.

О гражданке Украины, отказавшейся эвакуироваться из китайского Уханя на фоне вспышки нового коронавируса, стало известно в середине февраля. Анастасия Зинченко не стала покидать страну без своей собаки из-за проблем с документами.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил девушке и сообщил, что в данный момент готовится процесс ее эвакуации на родину. Украинский лидер подчеркнул, что решил взять ситуацию под личный контроль.

Вспышка пневмонии COVID-19 началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. Число погибших от коронавируса в стране достигло 2236 человек, общее количество случаев инфицирования превысило 75,4 тыс.