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Вассерман назвал произошедшее в Одессе в 2014 году запланированным

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Фото: ТАСС/Архип Верещагин
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Беспорядки, которые произошли в Одессе 2 мая 2014 года и в результате которых пострадали люди, готовились заранее. Об этом написал в авторской колонке на сайте телеканала РЕН ТВ 1 мая публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

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«В Одессу не только целенаправленно везли тысячи убийц. В Доме профсоюзов заблаговременно отключили воду и перерезали пожарные шланги. Массовое сожжение готовилось заранее! Это доказано не только похвальбой множества соучастников преступления. Но и их же собственноручными видеосъемками, где видно, как именно десятки человек убиты или сожжены заживо», — написал он.

Он подчеркнул, что это доказывается также тем фактом, что милиция и пожарные около часа не подходили к «побоищу», пока «сами убийцы не насытились кровью».

Также Вассерман отметил, что никого из убийц и погромщиков не задержали, а арестовали только «чудом выживших» в Доме профсоюзов.

«Полагаю, тем, чьи руки в одесской крови, лучше умереть, не дожидаясь, пока от них отвернутся нынешние заокеанские хозяева», — заключил Вассерман.

23 апреля Вассерман в своей колонке написал, что страны, которые заблокировали принятие Генеральной ассамблеей (ГА) ООН российской резолюции о солидарности в борьбе с коронавирусом, «спят спокойно, как комендант Освенцима».

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников антимайдана с радикалами. Спасаясь от разъяренных националистов, противники госпереворота укрылись в Доме профсоюзов, где их заблокировали собравшиеся у здания радикалы.

Полиция никаких мер не предприняла. В результате члены «Правого сектора» подожгли здание с людьми, а затем открыли огонь по тем, кто пытался выйти. Жертвами трагедии стали 48 человек. Более 250 пострадали.

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