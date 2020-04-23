Вассерман сравнил с Освенцимом отказ снять санкции из-за COVID-19

Страны, которые заблокировали принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН российской резолюции о солидарности в борьбе с коронавирусом, «спят спокойно, как комендант Освенцима». Об этом написал в авторской колонке на сайте телеканала РЕН ТВ 23 апреля публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Вассерман отметил, что из-за того что «англосаксы с подельниками вроде Украины и Грузии» заблокировали в ООН декларацию о послаблении на время пандемии медицинских санкций, в Иран или Венесуэлу, например, всё еще нельзя ввозить лекарства, аппараты искусственной вентиляции легких и тесты на коронавирус.

«Никому из проголосовавших против помощи больным не икается. Уверен: спят спокойно. Как комендант Освенцима. Разве что его супруга немного переживала за огород, куда всё время падал пепел из крематория», — считает Вассерман.

По его словам, они продолжат спать, когда «голод выкосит предсказанные ООН 250 млн жизней». Вассерман считает, что после пандемии «сильные начнут под себя перекраивать мировой пирог». «И тут главное — нам с вами быть готовыми и к отпору, а после — и к помощи несчастным. Время уже показало: им не поможет никто, кроме нас», — добавил телеведущий.

Он напомнил, что специалисты ООН «открытым текстом предсказали», что коронавирусный карантин повлечет за собой голодную смерть «не менее четверти миллиарда человек».

Накануне исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предупредил о голоде «библейского масштаба» через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности в мире. Он пояснил, что сейчас в мире голодает 821 млн человек. При худшем сценарии с нехваткой еды столкнутся около 30 стран, в десяти из которых примерно по 1 млн человек голодают.

Позже в тот же день Украина заблокировала в ГА ООН резолюцию, которая, по мнению Киева, была направлена на ослабление санкций. МИД Украины обвинил Москву в попытке «под прикрытием борьбы с пандемией коронавируса размыть санкционный режим» документом, в котором якобы имелась некая «манипулятивная суть». Однако документа ведомство не привело.

Ранее, 3 апреля, Украина, США, страны Евросоюза, Грузия и Великобритания уже блокировали на ГА ООН проект российской резолюции об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией COVID-19. Документ призывал государства помочь наиболее пострадавшим странам и отменить рестрикции, принятые без согласия ООН. Авторами проекта резолюции вместе с Россией тогда выступили еще 28 стран.

В конце марта к отмене санкций призывал и генсек ООН Антониу Гутерриш, подчеркивая, что они мешают доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

Эпидемия заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 23 апреля, в мире зарегистрировано около 2,7 млн заразившихся.