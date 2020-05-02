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Вечный суд: как Украина расследует трагедию 2 мая в Одессе

Что изменилось при президенте Зеленском
Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Вечный суд: как Украина расследует трагедию 2 мая в Одессе
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2020-04-27 18:40:05
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2 мая — страшная дата в истории Украины. В этот день в 2014 году в Одессе произошли беспорядки, в результате которых погибли 48 человек. Расследование тех событий продолжается уже шесть лет. «Известия» разбирались в том, к чему за прошедшие годы пришло разбирательство, что изменилось при президенте Владимире Зеленском.

Поле боли

Следствие по событиям 2 мая 2014 года в Одессе с самого начала разделили на несколько уголовных производств. Беспорядки тогда начались на Греческой площади. Там в результате бойни с применением огнестрельного и травматического оружия погибли шесть человек: два сторонника и четыре противника евромайдана.

Одесса
Беспорядки в Одессе

Беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года

Фото: ТАСС/Александр Гагарин
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Дело о тех событиях — единственное, которое дошло до суда. На скамье подсудимых находились исключительно противники евромайдана. Свидетели не могли опознать обвиняемых, материалы дела изобиловали формулировками «неустановленные лица», «неустановленное оружие». На видеосвидетельствах подсудимые не совершали ничего противозаконного. В сентябре 2017 года суд города Черноморска (бывший Ильичевск) Одесской области вынес оправдательный вердикт.

В отдельное производство выделена также гибель людей на Греческой площади. Эти дела фактически не расследуются, никаких действий не предпринимается. Например, украинского националиста Сергея Ходияка подозревают в убийстве антимайдановца Евгения Лосинского. Доказательств виновности достаточно — есть показания свидетелей, фотографии и видео подозреваемого с револьвером и дробовиком.

Против Ходияка возбуждено уголовное дело, но в заключении он провел всего два дня. Разбирательство постоянно откладывается. Фигурант находится на свободе, ведет активную общественно-политическую жизнь — возглавляет организацию «Национальное сопротивление».

Наконец, в отдельное производство выделено дело о событиях на Куликовом поле. Здесь 2 мая 2014 в здании Дома профсоюзов заживо сгорели более 40 сторонников сторонников антимайдана.

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Досудебное следствие продолжается до сих пор, все материалы дела засекречены. На основании информации из открытых источников известно, что причиной пожара считается «самовозгорание» баррикады. Одним из виновников произошедшего называется депутат Одесского облсовета Вячеслав Маркин. Якобы именно он заманил «куликовцев» в Дом профсоюзов. 2 мая 2014 года он скончался после падения из окна горевшего здания, поэтому следствию удобно использовать эту версию.

При этом в интернете немало видеозаписей, которые свидетельствуют, что украинские националисты бросали в здание бутылки с зажигательной смесью, а тех, кого выводили из здания, избивали. «Следствие ведется в непонятном режиме. Давно нет новостей по делу Сергея Ходияка, по событиям на Куликовом поле. Я уже и не жду прогресса», — говорит «Известиям» одесский журналист Юрий Ткачев.

Медовый месяц

Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании не раз обещал разобраться со знаковыми уголовными делами. «Я не знаю, есть ли такое украинское слово — «оживление», но скоро будет оживление дел», — говорил он.

Одесса
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: ТАСС/Анна Марченко
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Месяцем надежд стал август, когда определенные подвижки действительно произошли. Сначала на свободу вышли активисты антимайдана Евгений Мефедов и Сергей Долженков. Оба пять лет провели в СИЗО, но суда так и не дождались. На свободу вышли под залог 154 тыс. гривен (400 тыс. рублей). После этого отправились в Россию в ходе обмена между Украиной и Россией заключенными.

Тогда же Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия. Весной 2014 года он возглавлял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). По версии следствия, Парубий контролировал вооруженные группировки и готовил массовые беспорядки 2 мая 2014 года.

Известно, что 29 апреля 2014 года секретарь СНБО прибыл в Одессу. Согласно ряду свидетельств, он координировал действия местных боевиков. Бывший замначальника одесской милиции Дмитрий Фучеджи уточняет, что подконтрольных Парубию националистов привлекли после того, как от зачистки палаточного лагеря на Куликовом поле отказались правоохранительные органы.

Память без памятника

Казалось, что новая власть стремится расследовать дело. Но уже осенью концепция поменялась. Парубий из обвиняемого быстро превратился в свидетеля. Он один раз сходил на допрос, после этого о подвижках в деле ничего не известно.

В ноябре Верховная рада провалила создание временной следственной комиссии по расследованию трагедии в Одессе. За формирование ВСК проголосовали 79 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Одесса
рада
Фото: TASS/Zuma
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Ключевой стала позиция пропрезидентской фракции «Слуга народа». Создание комиссии поддержали всего 32 представителя объединения. Чтобы хоть как-то оправдаться, «слуги народа» пообещали сформировать собственную ВСК, но дальше разговоров дело не пошло.

В марте одесские оппозиционные депутаты попытались согласовать проект памятника погибшим 2 мая на Куликовом поле. С повестки дня облсовет этот вопрос снял. «Прошу не раскалывать общество и не делать политические шоу. Сейчас объединение страны является нашей национальной идеей», — заявил губернатор Максим Куцый, правда, не уточнил, каким образом памятник погибшим украинским гражданам мешает этой идее.

Пыль времени

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Эксперты говорят, что результатов расследования ждать в ближайшее время не стоит. «Значительная часть команды Зеленского, депутаты от «Слуги народа» — люди, близкие к предыдущей власти, хранители ценностей майдана. Они не стремятся провести непредвзятое разбирательство. Не двигается и следствие по расстрелам на майдане в Киеве в январе-феврале 2014 года», — говорит «Известиям» украинский политолог Андрей Золотарев.

Он добавляет, что сам Зеленский с предыдущей властью связан слабо, но ему просто нет дела до произошедшего в 2014 году. «Это не ключевая задача президента. Жителей Украины больше интересует снижение тарифов ЖКХ, уголовное преследование Петра Порошенко, урегулирование конфликта в Донбассе. Ссориться с предыдущей властью, радикальными организациями еще и из-за Одессы он не хочет», — подчеркивает собеседник.

Одесса
свечи
Фото: ТАСС/Александр Кравченко

Одесский журналист Юрий Ткачев считает, что для расследования событий 2 мая нужна не смена президента, а смена идейной парадигмы, всей политической элиты страны. «Без этого трагедия 2014 года будет потихоньку забываться, покрываться пылью времени», — говорит собеседник.

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