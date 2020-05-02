МИД призвал правозащитников добиться от Киева расследования пожара в Одессе

Россия призвала международную общественность и правозащитные структуры добиться от Киева полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства 2 мая в шестую годовщину события.

«В этот день в 2014 году при попустительстве — а многие факты говорят и о прямом участии — «майданных» властей озверевшие радикальные националисты устроили погром и совершили массовое убийство — сожгли заживо в городском Доме профсоюзов десятки людей только за то, что они мирно выступили в защиту своих прав», — отмечается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, это преступление вызвало широкий международный и общественный резонанс. Но все обстоятельства произошедшего до сих пор не установлены, несмотря на наличие видеозаписей и показаний очевидцев. Таким образом, виновные в массовой гибели людей не понесли заслуженное наказание, уточнили в министерстве.

Ранее в ООН и международной консультативной группе Совета Европы выражали обеспокоенность ходом расследования. Как полагают правозащитники, целью судебного процесса не стало выявление действительно виновных в трагедии, поскольку государство не смогло гарантировать независимое и быстрое расследование и не обеспечило надлежащую защиту участников процесса, а также судей от давления.

Не повлияла на ситуацию и смена президента на Украине в 2019 году. ООН снова констатировала отсутствие какого-либо прогресса в расследовании одесской трагедии.

«Стремление украинских путчистов, захвативших власть в результате антиконституционного переворота в феврале 2014 года, режима [Петра] Порошенко, да и нынешних властей не допустить честного выяснения и обнародования всех обстоятельств событий мая 2014 года свидетельствует лишь об их причастности к тем преступлениям и прямой ответственности за одесскую трагедию», — резюмировали в МИДе.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников антимайдана с радикалами. Активисты укрылись от националистов в Доме профсоюзов, где были заблокированы. Полиция, находившаяся на месте происшествия, активистам не помогла.

Члены экстремистской группировки «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) подожгли здание и открыли огонь по тем, кто пытался выйти из него. Погибли 48 человек. Более 250 получили ранения.

В 2017 году Ильичевский городской суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе, не найдя достаточных доказательств для обвинительного приговора. В мае 2019 года в рамках уголовного дела четыре экс-сотрудника МВД Украины стали подозреваемыми.