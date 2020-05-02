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Джоан Роулинг пожертвовала £1 млн в годовщину битвы за Хогвартс
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Джоан Роулинг пожертвовала £1 млн в годовщину битвы за Хогвартс

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Фото: TASS/EPA
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Британская писательница Джоан Роулинг, написавшая серию книг о Гарри Поттере, заявила 2 мая, что на фоне пандемии коронавируса передала на благотворительность £1 млн.

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«Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым слоям общества, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность £1 млн ($1,25 млн. — Ред.)», — написала она в своем Twitter.

Роулинг уточнила, что половина суммы пойдет на помощь бездомным, другая половина будет направлена на поддержку жертв домашнего насилия.

В апреле стало известно, что службы спасения в Европе и Азии на фоне массового режима самоизоляции фиксируют резкий рост числа обращений на горячие линии от жертв издевательств со стороны супругов и самих актов проявления агрессии, в частности, во Франции на 30%, а в Китае — втрое.

При этом в России четверть граждан высказалась о максимальной терпимости к домашнему насилию, назвав его внутрисемейным делом.

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