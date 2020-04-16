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Четверть россиян высказались о терпимости к домашнему насилию

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Фото: Depositphotos
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Четверть российских граждан высказались о максимальной терпимости к домашнему насилию, посчитав его внутрисемейным делом. Эксперты в беседе с «Известиями» рассказали о причинах семейных конфликтов в условиях изоляции на фоне пандемии коронавируса.

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Согласно итогам опроса аналитического центра НАФИ, наибольшую терпимость к домашнему насилию в своих оценках проявляют мужчины, люди старшего поколения и респонденты с низким уровнем образования.

Каждый третий и каждая пятая из опрошенных граждан считают бытовые семейные конфликты их личным делом, не требующим вмешательства посторонних. 27% респондентов согласны с утверждением, что семейные конфликты должны расследоваться с послаблениями.

По словам экспертов, лояльное отношение некоторых мужчин к этой проблеме обусловлено тем, что они не умеют выстраивать отношения без морального и физического давления в условиях равного заработка и равных прав с женщинами.

«О насилии в семье говорить не принято и даже стыдно, и это свойственно не только России. Изоляция в замкнутом пространстве приводит к повышению агрессии, прежде всего в отношении женщин и детей. И если у женщин есть правовые рычаги, которыми они могут воспользоваться, чтобы защитить себя, то у детей таких рычагов нет», — рассказала директор направления социально-экономических исследований НАФИ Елена Никишова.

Исследователи отметили, что в условиях карантина многие жертвы домашнего насилия не могут получить психологическую помощь, а консультация в режиме онлайн не является эффективной.

Отмечается, что расследование подобных дел со стороны правоохранительных органов осложняется невозможностью физической защиты и отсутствием очевидцев преступления ввиду отсутствия эффективных правовых мер в рамках изоляции на фоне пандемии.

Наказание за домашнее насилие зависит от степени тяжести причиненных телесных повреждений. За побои положен штраф или арест до 15 суток, а за истязание предусматривается наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. При нанесении тяжкого вреда с применением оружия нарушителю может грозить до 10 лет тюремного срока.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Ссора в избе: 25% россиян считают домашнее насилие семейным делом

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