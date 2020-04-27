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Регионам поручили создать кризис-центры для жертв домашнего насилия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Губернаторам стоит проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин, где они могли бы пожить до разрешения конфликта. Такую рекомендацию региональным властям дала правительственная комиссия по профилактике правонарушений, выяснили «Известия».

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Уточняется, что предварительно региональным чиновникам стоит проанализировать потребность в таких центрах. Предложение зафиксировано в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 31 марта. Документ подписал председатель комиссии министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Отчитаться о принятых мерах нужно до 1 июня.

Помимо кризисных центров губернаторам также рекомендовано разместить на своих сайтах информацию о «телефонах доверия» по вопросам семейно-бытового насилия и контакты региональных кризисных центров помощи женщинам.

Также правительствам регионов стоит заняться информационной работой и добиться «устойчивого неприятия проявления противоправного поведения в семье» обществом. Кроме того, губернаторам предложили по возможности поддержать некоммерческие организации, которые занимаются проектами в сфере профилактики семейно-бытового насилия.

При этом эксперты отмечают, что проблема домашнего насилия в условиях самоизоляции стала серьезнее, однако и решить ее сложнее. Специалисты полагают, что организовать пространство в кризисном центре так, чтобы защитить женщин от коронавирусной инфекции, будет довольно сложно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бьет — значит беги: регионам поручили создать кризис-центры для женщин

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