Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Москве от укусов клещей пострадало более 100 человек
Общество
Собянин оценил отношение москвичей к коронавирусу
Общество
Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к россиянам
Общество
Около половины россиян заявили о желании выйти на прогулку по городу после самоизоляции
Общество
Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у небольшой части россиян
Туризм
«Уральские авиалинии» вывезут россиян из Армении в Россию 3 мая
Сюжет:

Власти Москвы рассказали о продаже медицинских масок в метро

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Со следующей недели в московском метро можно будет приобрести медицинскую маску в ларьках и кассах, рассказал руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Поставили на карты: проверку пропусков в метро перевели в автоматический режим
О том, как пройти контроль с помощью «Тройки», «Стрелки» или социальной карты, власти сообщат 16 апреля

Теперь пассажиры, которые по каким-то причинам не смогли приобрести маску в аптеке или забыли ее дома, смогут обзавестись маской при входе в метро.

«В рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы мы организовываем почти на каждой станции московского метро продажу медицинских масок, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур», — цитирует его ТАСС в субботу, 2 мая.

Ликсутов подчеркнул, что необходимое количество масок уже завезено на склады метро и постепенно будет доставлено на станции. Купить их можно будет либо в специализированных ларьках, либо в кассах.

30 апреля Собянин порекомендовал пассажирам метро при поездке надевать защитную маску и перчатки. Он пояснил, что в связи с особенностями устройства метрополитена двери можно убрать не везде.

Также на станциях московского метро и МЦК начали устанавливать автоматические санитайзеры. К 27 апреля такое оборудование появилось на 20 станциях, а для соблюдения пассажирами социальной дистанции в поездах и на станциях нанесена специальная разметка.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

к

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Количество пассажиров в московском метро уменьшилось в пять раз
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020