За сутки в Подмосковье умер один пациент с коронавирусом

За последние сутки в Московской области умер один пациент с подтвержденным коронавирусом. Об этом 2 мая сообщили оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в регионе.

В общей сложности в Подмосковье скончались 110 пациентов с коронавирусом. После выздоровления из больниц области выписаны 507 человек. В целом в области зафиксировано 13 314 случаев заражения коронавирусом.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе масочный режим на фоне пандемии коронавируса. Мера действует с 1 до 12 мая и носит рекомендательный характер.

29 апреля губернатор заявил о выходе Московской области на плато по числу заражений.

Всего по состоянию на 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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