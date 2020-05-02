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На севере Москвы задержали женщину на Bentley с подозрением на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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На севере Москвы полиция задержала автомобиль Bentley, за рулем которого находилась женщина с подозрением на коронавирус. Об этом 2 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Инцидент произошел на Коровинском шоссе. Автомобиль заблокировали, на место происшествия выехали специальные службы.

Отмечается, что у женщины не выявлен коронавирус. После тщательной проверки ее могут отпустить.

Ранее 25 апреля сообщалось, что в Москве задержано более 130 водителей за нарушение карантина по коронавирусу.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля режим был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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