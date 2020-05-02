В Минспорта понадеялись на справедливое решение CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) должен вынести справедливое решение в деле между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Как заявил министр спорта России Олег Матицын в опубликованном 2 мая интервью «РИА Новости», от этого зависит судьба мирового спорта и олимпийского движения.

«Жду справедливого решения от CAS, — сказал он, назвав Россию очень важным партнером международного олимпийского движения. — Надеюсь на объективное мнение судей и вынесение справедливого решения».

По словам Матицына, российская сторона надеется выступать на соревнованиях под флагом страны, на звучание гимна России. Как добавил министр, Россия должна быть готова к действиям, адекватным любым решениям, которые вынесет CAS.

«Мы будем продолжать активно взаимодействовать с ОКР, который участвует в судебном процессе в CAS, а также с международными федерациями, и надеемся, что будет найден выход из этой ситуации», — добавил он.

В сентябре Россию заподозрили в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, из-за чего была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.

В январе 2020 года ряд российских спортивных организаций, среди которых Олимпийский комитет России, заявил о готовности выступить в споре между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны. В марте слушания в CAS перенесли на июнь.

30 апреля WADA завершило расследования о манипуляциях с пробами 298 российских спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории.