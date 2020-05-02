Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,4 млн человек
Общество
Семь лабораторий в России смогут проводить высокоточные тесты на COVID-19
Спорт
Глава Минспорта рассказал о вероятности доигровки чемпионата России по футболу
Происшествия
Сварщик погиб при взрыве газового баллона на плавбазе в Приморье
Общество
Попова заявила об отсутствии повторных заражений коронавирусом в России
Наука
Россия с 2021 года увеличит число пусков пилотируемых «Союзов» к МКС

В Минспорта понадеялись на справедливое решение CAS

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спортивный арбитражный суд (CAS) должен вынести справедливое решение в деле между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Как заявил министр спорта России Олег Матицын в опубликованном 2 мая интервью «РИА Новости», от этого зависит судьба мирового спорта и олимпийского движения.

Судебные тезисы: CAS может рассмотреть апелляцию России в апреле
На кону судьба отечественного спорта на ближайшие четыре года

«Жду справедливого решения от CAS, — сказал он, назвав Россию очень важным партнером международного олимпийского движения. — Надеюсь на объективное мнение судей и вынесение справедливого решения».

По словам Матицына, российская сторона надеется выступать на соревнованиях под флагом страны, на звучание гимна России. Как добавил министр, Россия должна быть готова к действиям, адекватным любым решениям, которые вынесет CAS.

«Мы будем продолжать активно взаимодействовать с ОКР, который участвует в судебном процессе в CAS, а также с международными федерациями, и надеемся, что будет найден выход из этой ситуации», — добавил он.

В сентябре Россию заподозрили в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, из-за чего была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.

В январе 2020 года ряд российских спортивных организаций, среди которых Олимпийский комитет России, заявил о готовности выступить в споре между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны. В марте слушания в CAS перенесли на июнь.

30 апреля WADA завершило расследования о манипуляциях с пробами 298 российских спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ОКР представит CAS свою позицию по делу РУСАДА до конца апреля
Слушания в CAS по делу РУСАДА перенесены на июнь

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020