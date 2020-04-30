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WADA завершило расследования о допинге 298 спортсменов из РФ

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Всемирное антидопинговое агенство (WADA) завершило расследования о манипуляциях с пробами 298 российских спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте агенства 30 апреля.

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Данные направили в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований.

О начале проверки WADA 298 россиян стало известно 2 июля прошлого года. В ответ в Минспорта России заявили, что российская сторона выполняет все договоренности и тесно взаимодействует с организацией.

В сентябре Россию заподозрили в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, из-за чего была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.

Исполком Всемирной антидопинговой организации, в числе прочих последствий лишения статуса соответствия РУСАДА, рекомендовал 9 декабря лишить российскую сторону права участвовать и проводить крупные спортивные соревнования на четыре года. Если Спортивный арбитражный суд (CAS) решит в полном объеме принять рекомендации WADA, то российские атлеты смогут соревноваться только под нейтральным флагом.

В январе 2020 года ряд российских спортивных организаций, среди которых Олимпийский комитет России, заявил о готовности выступить в споре между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны. В марте слушания в CAS перенесли на июнь.

Российский олимпийский комитет обещал до конца апреля представить в спортивный арбитраж свою позицию по делу WADA против РУСАДА.

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