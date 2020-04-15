ОКР представит CAS свою позицию по делу РУСАДА до конца апреля

Олимпийский комитет России (ОКР) до конца апреля представит в Спортивный арбитражный суд (CAS) свою позицию по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом в среду, 15 апреля, заявил президент ОКР Станислав Поздняков во время пресс-конференции.

«Сейчас время всем противоборствующим сторонам прийти к консенсусу, чтобы закрыть этот вопрос. Со сдержанным оптимизмом смотрим на это. <…> Позицию ОКР наши адвокаты представят в CAS до конца апреля, в соответствии с графиком», ― цитирует его ТАСС.

При этом Поздняков добавил, что большинство участников процесса позитивно настроены по отношению к России.

27 марта стало известно, что слушания в CAS были перенесены на июнь.

В январе 2020 года сразу несколько российских спортивных организаций заявили, что готовы выступить в споре WADA–РУСАДА в качестве третьей стороны. В их числе, например, Олимпийский комитет России.

В сентябре 2019 года Россию заподозрили в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA.

9 декабря 2019 года исполком WADA, в числе прочих последствий лишения статуса соответствия РУСАДА, рекомендовал лишить Россию права на участие и проведение крупных спортивных турниров в течение четырех лет. Если CAS примет решение в полном объеме принять рекомендации WADA, то российские атлеты смогут соревноваться только под нейтральным флагом.