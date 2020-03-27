Прямой эфир
Сюжет:

Слушания в CAS по делу РУСАДА перенесены на июнь

0
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) перенесены на июнь. Об этом 27 марта заявил глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

Судебные тезисы: CAS может рассмотреть апелляцию России в апреле
На кону судьба отечественного спорта на ближайшие четыре года

«Слушания перенесены, они состоятся в срок с 8 до 15 июня. Это срок, когда должно состояться рассмотрение», — передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что рассмотрение дела состоится не позднее конца апреля.

В январе 2020 года сразу несколько российских спортивных организаций заявили, что готовы выступить в споре WADA–РУСАДА в качестве третьей стороны. В их числе, например, Олимпийский комитет России.

В сентябре 2019 года Россию заподозрили в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA.

9 декабря 2019 года исполком WADA, в числе прочих последствий лишения статуса соответствия РУСАДА, рекомендовал лишить Россию права на участие и проведение крупных спортивных турниров в течение четырех лет. Если CAS примет решение в полном объеме принять рекомендации WADA, то российские атлеты смогут соревноваться только под нейтральным флагом.

Решения исполкома WADA станут предметом спора в Спортивном арбитражном суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу
Новый министр спорта Матыцин рассказал о планах в отношении WADA

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020