Слушания в CAS по делу РУСАДА перенесены на июнь

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) перенесены на июнь. Об этом 27 марта заявил глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

«Слушания перенесены, они состоятся в срок с 8 до 15 июня. Это срок, когда должно состояться рассмотрение», — передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что рассмотрение дела состоится не позднее конца апреля.

В январе 2020 года сразу несколько российских спортивных организаций заявили, что готовы выступить в споре WADA–РУСАДА в качестве третьей стороны. В их числе, например, Олимпийский комитет России.

В сентябре 2019 года Россию заподозрили в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA.

9 декабря 2019 года исполком WADA, в числе прочих последствий лишения статуса соответствия РУСАДА, рекомендовал лишить Россию права на участие и проведение крупных спортивных турниров в течение четырех лет. Если CAS примет решение в полном объеме принять рекомендации WADA, то российские атлеты смогут соревноваться только под нейтральным флагом.

Решения исполкома WADA станут предметом спора в Спортивном арбитражном суде.