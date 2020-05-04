Джазоизоляция: блюз из дома и огонь из прошлого

Даже те, кто в апреле продолжал работать удаленно, в эти майские дни, наконец, смогли расслабиться. Но что за досуг без хорошей музыки? Правда, теперь в какую новинку ни ткни, везде будет мелькать тема коронавируса. Так что побег от реальности проблематичен. Но, в конце концов, если произведения такие сильные, как у некоторых героев нашего материала, то тут уж и тема не очень важна. Ну а для тех, кто все-таки устал от злободневности, в подборке есть вечно актуальная классика.

Клип недели

Noize MC

«26.04»

Цифры в названии песни и видео — не только день их выпуска, но и трагическая дата Чернобыльской аварии. Именно этому событию, на первый взгляд, посвящена новая работа Noize MC и видеографа Алексея Терехова, но в аннотации на YouTube авторы прямо указывают на злободневный подтекст. Легкомысленное отношение жителей Припяти к случившемуся («Да всё в порядке в целом с фоном радиационным / уже вот-вот откроют новый парк аттракционов / пожар пожаров, но есть и поизысканнее драма / кто кого — «Спартак» или киевское «Динамо»...) сравнивается с реакцией многих людей на пандемию. И в майские праздники это звучит отчаянным предупреждением скептикам, собравшимся на шашлыки и гулянья.

Впрочем, и без всяких событийных «рифм» у Нойза получился один из самых ярких треков за карьеру. Да и клип не подкачал: жутковатые документальные снимки из зоны отчуждения здесь превращены будто в замершие кадры 3D-фильма, и всё это чередуется с новыми съемками, в которых все персонажи — в противогазах (еще одна параллель с нашими днями). Поклонники оценили труд: менее чем за неделю ролик собрал свыше миллиона просмотров.

Сингл месяца

The Killers

Fire in Bone

Второй сингл The Killers к будущему альбому Imploding the Image — нечастый в наши дни пример новой песни, никак не связанной с пандемией. Текст, впрочем, здесь тоже весьма мрачный — герой поет о душевном кризисе, «огне внутри» и признается, что «чувствовал себя на цепи, грязным, безвестным», пока ему не помогла некая спасительница.

Однако, несмотря на серьезность темы и исповедальный тон стихов, у песни мажорное оптимистичное звучание. А сильный ретропривкус тем более уносит слушателя от насущных проблем и делает этот номер эдакой машиной времени из нашего драматичного 2020-го в ностальгические 1980-е, где царит синти-поп.

Судя по всему, Fire in Bone должен был стать последним синглом перед выпуском лонгплея, дата выхода которого пока — 29 мая. Но ходят слухи, что релиз перенесут — из-за нынешней ситуации музыканты не успевают закончить работу над ним. Так что, возможно, мы еще нескоро услышим новые работы группы. И здесь без коронавируса не обошлось...

Альбом недели

Чайковский-2020

К 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан (ГСО РТ) подготовил 10-дисковый бокс с записью всех симфоний и концертов великого композитора. Запись прошла летом прошлого года в Казани, и вот, несмотря на непростые времена, этот амбициозный проект доведен до конца. Особенность работы прежде всего в размахе и всеохватности: это один из самых полных срезов симфонического творчества классика. И если, например, для ведущих мировых оркестров и дирижеров записать все девять симфоний Бетховена — практически дело чести, то подобные комплекты музыки Чайковского можно пересчитать по пальцам, хотя каждое произведение по отдельности играют, конечно, очень часто.

музч Фото: ГСО РТ

Худрук и главный дирижер ГСО РТ Александр Сладковский мыслит семь симфонических циклов Петра Ильича (шесть номерных плюс программный «Манфред») как гиперцикл. И это широкое дыхание, осознание марафонской дистанции здесь чувствуется — прежде всего, в единых подходах к интерпретации. Нельзя сказать, что маэстро совершает какое-то переосмысление, но, безусловно, расставляет свои смысловые акценты. Во-первых, его Чайковский довольно светлый. Трагизма и меланхолии здесь меньше, чем упоения красотой и гармонией. Во-вторых, Сладковский обостряет контрасты: если скорбь, то беспросветная, если радость, то на полную катушку. Но эта русская эмоциональность здесь сочетается с немецкой тщательностью и вниманием к деталям — благо, уровень оркестра позволяет.

Отдельно стоит отметить солистов в трех фортепианных концертах, концертной фантазии для фортепиано с оркестром, Скрипичном концерте и «Вариациях на тему рококо». Главная звезда среди них — пианист Борис Березовский: Второй концерт в его исполнении — фейерверк виртуозности.

Концерт недели

2020 #JazzDayAtHome Virtual Global Concert

Транснациональные музыкальные онлайн-марафоны, в которых исполнители участвуют из собственных домов, уже стали стандартом в эти непростые дни. Вслед за поп- и рок-звездами новый формат освоили и джазовые артисты. Главный концерт прошлой недели — двухчасовой гала, приуроченный ко Дню джаза. Ежегодно 30 апреля под эгидой ЮНЕСКО устраивается большой вечер, объединяющий корифеев стиля из разных стран, и вот впервые он прошел в виртуальном пространстве.

Впрочем, положа руку на сердце, стоит признать: так даже интереснее. Ведь каждому участнику пришлось проявить недюжинную изобретательность, чтобы в непривычных условиях порадовать публику. Некоторые, как, например, гитарист Джон Скофилд или пианист А Бу, решили ограничиться сольным выступлением, другие сыграли в дистанционных ансамблях — здесь хочется выделить наших соотечественников саксофониста Игоря Бутмана и гитариста Евгения Побожия. А, например, очаровательная корейская певица Юн Сун На сама себе аккомпанировала с помощью музыкальной шкатулки.

Ну а чтобы напомнить, как музыка может и должна звучать в нормальных концертных условиях, новые сеты перемежаются видеозаписями номеров с прошлых празднований Дня джаза.