Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Еще 37 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Политика
В Минстрое рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Якушева
Общество
Собянин выразил надежду на избежание пика заражения COVID-19 в Москве
Общество
Дана Борисова рассказала о госпитализации актрисы Васильевой
Общество
Минобороны России рассекретило документы о взятии Берлина в 1945 году
Мир
Мадонна рассказала о положительном тесте на антитела к COVID-19
Сюжет:

Собянин выразил надежду на избежание пика заражения COVID-19 в Москве

0
Фото: ТАСС/Денис Гришкин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что столица избежит пика заражения коронавирусной инфекцией, поскольку для этого должны переболеть большинство москвичей. Об этом он заявил в документальном фильме «Опасный вирус», отрывок которого 1 мая был показан на телеканале «Россия 1».

Новая реальность: как фантасты видят Россию после коронавируса
Что думают о будущем Сергей Лукьяненко и другие и что из их прогнозов близко к реальности

«Когда у нас этот пик будет? Дай бог, чтобы его не было вообще. Чтобы этот пик прошел, нужно, чтобы 60% населения заразилось. Для Москвы это почти 7 млн человек. Зачем это, такие пики нам проходить?» — отметил он.

Кроме того, градоначальник выразил надежду, что Москва выдержит напор заболеваемости и дождется вакцинации.

коронавирус в России

Ранее Собянин поздравил жителей столицы с Первомаем и пообещал возвращение спокойной жизни в город.

По данным оперативного штаба на 1 мая, в столице зафиксировано 57 300 случаев заражения коронавирусом, из них 3561 выявлено за последние сутки. Скончались всего 658 москвичей.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индекс самоизоляции в Москве составил 3,5 балла
Большинство москвичей остались дома на 1 Мая

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020