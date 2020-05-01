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Собянин пообещал возвращение спокойной жизни в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником весны и труда, который отмечается 1 мая.

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Он отметил, что раньше этот день встречали с весенним настроением и трудовыми успехами, однако сегодня москвичам необходимо ограничить себя и соблюдать режим самоизоляции, оберегая тем самым и себя, и своих близких от распространения коронавируса.

Тем не менее, отметил мэр столицы, многие люди продолжают много и тяжело работать. Это те, кто сохраняет и поддерживает жизнь в городе: врачи, волонтеры, энергетики, транспортники и другие городские службы, которые работают круглые сутки.

«Я уверен, мы вместе преодолеем эти испытания, и счастливая, спокойная жизнь вернется в наш город. Парки, городские улицы и кафе вновь с радостью будут встречать москвичей!» — написал он в Twitter.

Накануне Собянин заявил, что вопрос о снятии карантинных ограничений в Москве после майских праздников возможно рассмотреть при условии ежедневного уменьшения количества заболевших коронавирусом.

Он выразил надежду, что после праздников по результатам имеющейся динамики заболеваемости можно подвести итоги и принять необходимые решения.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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