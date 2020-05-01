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Большинство москвичей остались дома на 1 Мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Индекс самоизоляции в Москве на 13:00 пятницы находится на уровне 3,6, что означает, что большинство жителей столицы остались дома на Первомай. Эта информация следует из данных «Яндекса» 1 мая.

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Чем ниже числовое значение индекса, тем больше граждан вышли на улицы. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах очень много людей, от 3 до 3,9 балла — на улице есть люди, а 4–5 баллов — почти никого нет.

В городах ближайшего Подмосковья самый высокий уровень индекса самоизоляции зафиксирован в Зеленограде, Королеве и Московском — 3,7.

В городах с населением более 1 млн человек значительная часть жителей также осталась дома.

В других городах России самое высокое значение индекса самоизоляции на сегодняшний день отмечено в Мурманске, Петрозаводске, Архангельске, Вологде, Перми, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Хабаровске (от 3,6 до 3,2 балла), а самое низкое — в Челябинске и Самаре (по 2,5 балла).

По данным оперативного штаба на 1 мая, в России зафиксировано 114 431 случаев коронавируса.

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В столичном регионе с 29 мая действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии этому примеру последовали и другие регионы страны. 28 апреля ограничения продлили до 11 мая.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.

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