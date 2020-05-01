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Дана Борисова рассказала о госпитализации актрисы Васильевой

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Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин
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Актриса Татьяна Васильева госпитализирована с коронавирусом. Об этом 1 мая в своем Instagram сообщила телеведущая Дана Борисова.

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Госпитализацию в интервью Пятому каналу подтвердила Васильева. Она рассказала, что у нее есть температура и кашель. При этом она не может утверждать, что заразилась коронавирусом, но признаки не очень похожи на те, которые присутствуют при коронавирусе.

По словам актрисы, на протяжении последнего месяца она соблюдала самоизоляцию и не знает, от кого могла заразиться.

Накануне народная артистка России Надежда Бабкина после выписки из больницы обратилась к подписчикам в Instagram и рассказала о своем лечении.

23 апреля ведущий «Модного приговора» Александр Васильев сообщил, что личный водитель Надежды Бабкиной и его семья заразились коронавирусом.

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