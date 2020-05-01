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Режим ЧС в Японии продлят на месяц

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Власти Японии намерены продлить режим общенациональной чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, действующий до 6 мая из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на премьер-министра страны Абэ Синдзо.

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Абэ заявил, что поручил министру экономического развития Ясутоси Нисимури проработать план для того, чтобы продлить режим ЧС примерно на месяц.

Также он сообщил, что окончательное решение будет принято в понедельник, 4 мая, после этого Абэ проведет пресс-конференцию.

Премьер-министр отметил, что первое время будет трудно вернуться к нормальной жизни после введенных ограничений, поэтому гражданам необходимо проявить терпение, передает NHK. Также Абэ подчеркнул, что о сроках продления будет консультироваться с экспертами.

О том, что японское правительство рассмотрит вариант о продлении ЧС, стало известно 29 апреля. Сообщалось, что власти считают, что масштабы распространения коронавируса в стране не удалось сократить в должной степени. На этом решении настаивает большинство японских губернаторов.

16 апреля министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура сообщил о введении режима ЧС на всей территории страны до 6 мая.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания. По данным Worldometer на 1 мая, в Японии зарегистрировано свыше 14 тыс. зараженных COVID-19, из них 430 летальных.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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