Режим ЧС в Японии продлят на месяц

Власти Японии намерены продлить режим общенациональной чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, действующий до 6 мая из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на премьер-министра страны Абэ Синдзо.

Абэ заявил, что поручил министру экономического развития Ясутоси Нисимури проработать план для того, чтобы продлить режим ЧС примерно на месяц.

Также он сообщил, что окончательное решение будет принято в понедельник, 4 мая, после этого Абэ проведет пресс-конференцию.

Премьер-министр отметил, что первое время будет трудно вернуться к нормальной жизни после введенных ограничений, поэтому гражданам необходимо проявить терпение, передает NHK. Также Абэ подчеркнул, что о сроках продления будет консультироваться с экспертами.

О том, что японское правительство рассмотрит вариант о продлении ЧС, стало известно 29 апреля. Сообщалось, что власти считают, что масштабы распространения коронавируса в стране не удалось сократить в должной степени. На этом решении настаивает большинство японских губернаторов.

16 апреля министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура сообщил о введении режима ЧС на всей территории страны до 6 мая.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания. По данным Worldometer на 1 мая, в Японии зарегистрировано свыше 14 тыс. зараженных COVID-19, из них 430 летальных.

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