Япония запретила въезд из России, Белоруссии, Украины и еще 11 стран

Россия, Белоруссия, Украина и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки вошли в список государств, из которых из-за пандемии COVID-19 запрещен въезд в Японию. Такое решение в понедельник принял правительственный штаб по мерам против коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Всего на сегодняшний день список насчитывает 87 стран. Ранее в него были включены Китай, Южная Корея, США, страны ЕС и Юго-Восточной Азии.

По последним данным портала Worldometer, в Японии зафиксировано 13 441 случаев заражения коронавирусом, 372 пациента скончались, а еще 1809 ― выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.