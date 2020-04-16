Режим ЧС ввели на всей территории Японии

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) будет действовать на всей территории Японии до 6 мая. Об этом сообщил в четверг, 16 апреля, министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, отвечающий за меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Минимизация передвижений людей во время длительных выходных — неотложная задача», — подчеркнул он на заседании консультационного совета по ЧС в связи с коронавирусом.

Ранее режим был объявлен до 6 мая в Токио, Осаке, Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хеге и Фукуоке, сообщает телеканал «360». Теперь он будет действовать и в других регионах страны, так как распространение вируса продолжается. Это позволит местным властям требовать закрытия школ и ряда других заведений, уточняет «Звезда».

Ранее в этот же день двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала отмену ледового шоу Prism on Ice, которое должно было пройти в Японии.

В Японии общее число инфицированных достигло 8626 человек. Скончались 178.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания. Случаи заражения с начала распространения инфекции зафиксированы более чем в 200 странах мира.

По данным статистического портала Worldometer, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 2 088 240 случаев заражения, скончались — 134 720, выздоровели — 515 854.