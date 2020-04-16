Прямой эфир
Сюжет:

Режим ЧС ввели на всей территории Японии

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) будет действовать на всей территории Японии до 6 мая. Об этом сообщил в четверг, 16 апреля, министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, отвечающий за меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Дело вирусологов: новые факты о лабораторном происхождении источника COVID-19
Рискованные эксперименты по созданию инфекционных клонов в китайском Ухане продолжались, несмотря на мораторий

«Минимизация передвижений людей во время длительных выходных — неотложная задача», — подчеркнул он на заседании консультационного совета по ЧС в связи с коронавирусом.

Ранее режим был объявлен до 6 мая в Токио, Осаке, Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хеге и Фукуоке, сообщает телеканал «360». Теперь он будет действовать и в других регионах страны, так как распространение вируса продолжается. Это позволит местным властям требовать закрытия школ и ряда других заведений, уточняет «Звезда».

Ранее в этот же день двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала отмену ледового шоу Prism on Ice, которое должно было пройти в Японии.

В Японии общее число инфицированных достигло 8626 человек. Скончались 178.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания. Случаи заражения с начала распространения инфекции зафиксированы более чем в 200 странах мира.

По данным статистического портала Worldometer, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 2 088 240 случаев заражения, скончались — 134 720, выздоровели — 515 854.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса
Медведева прокомментировала отмену ледового шоу Prism on Ice в Японии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020