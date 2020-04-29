Подаренного Путиным японскому губернатору кота поместили в изоляцию

Сибирского кота по кличке Мир, которого президент России Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ, поместили на карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал сам губернатор 29 апреля.

Ранее в апреле стало известно, что коты уязвимы перед коронавирусом, случаи заражения были зафиксированы в США. Губернатор признался, что был встревожен такими сообщениями.

«Поэтому сейчас мы сделали так, чтобы Мир на всякий случай не общался ни с кем, кроме членов нашей семьи. Очень надеемся на скорейшее завершение нынешней ситуации, когда угроза заражений заставляет страдать и людей, и животных», — сказал он ТАСС.

Сатакэ рассказал, что у питомца отличный аппетит, он сильный и веселый, при этом обладает спокойным характером и хорошо ладит с шестью другими котами губернатора.

«Это особое для меня существо — душа отдыхает, когда я вижу его мордочку», — добавил он.

В знак признательности за помощь, оказанную Россией после стихийных бедствий в Японии в марте 2011 года, Сатакэ подарил российскому лидеру щенка японской породы акита-ину. Питомец получил кличку Юмэ (Мечта). В качестве ответного жеста в феврале 2012 года Путин подарил котенка пепельного цвета по кличке Мир.

Это не первый карантин в жизни питомца губернатора. Прежде чем попасть в дом Сатакэ, котенку пришлось полгода провести в особой зоне аэропорта Нарита в Токио. В этот период его навещали сотрудники посольства РФ и приносили ему гостинцы.

В Россельхознадзоре утверждают, что заразиться коронавирусом от домашних животных человек не может, при этом питомцы могут инфицироваться от больного COVID-19 хозяина. Ранее врачи рассказали, как не заразить питомца и что делать, если у животного возникнут симптомы заболевания.