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Авторитейл потерял в апреле 280 млрд рублей выручки из-за пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российские автодилеры в апреле недополучили около 280 млрд рублей выручки из-за кризиса в отрасли, вызванного пандемией коронавируса. Об этом 1 мая сообщает ТАСС со ссылкой на главу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева.

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По словам эксперта, оборот отрасли в год составляет 3 трлн рублей, а ежемесячная выручка автодилеров — 300 млрд рублей. В апреле выручка в авторитейле не превысит 20–30 млрд рублей.

Ранее постановлением российского правительства авторитейл был включен в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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В России за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 7933 человек. общее число зараженных COVID-19 в стране составило 114 431. За весь период эпидемии умерли 1169 пациентов, полностью вылечились 13 220 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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