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Эксперты узнали о планах россиян по покупке авто на фоне пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Аналитики сервиса «Авито Авто» провели опрос и выяснили, как изменились планы россиян на приобретение автомобиля в связи с пандемией и падением курса рубля.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 30 апреля, 53% россиян не планируют отказываться от покупки тех моделей автомобилей, которые они хотели приобрести до кризиса.

Категорически от покупки откажется 16% респондентов, при этом 7% из них готовы вложить средства в ремонт или усовершенствование уже имеющейся машины.

Порядка 12% опрошенных собирались купить иномарку, но изменили планы и намерены приобрести отечественный автомобиль, чтобы сэкономить.

22 апреля сообщалось, что в I квартале 2020 года россияне купили 237,3 тыс. новых иномарок, произведенных в РФ.

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