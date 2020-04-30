В России разработали план развития беспилотных автомобилей

Сбербанк и «Яндекс» совместно с «Группой ГАЗ» и ПАО «КамАЗ» подготовили план развития законодательства для беспилотного транспорта. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.

«План включает проведение около 30 технологических и нормативных мероприятий для поэтапного перехода от тестирования к полноценной эксплуатации высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что план включает в себя три этапа. До конца этого года планируется значительно расширить условия тестирования беспилотных автомобилей. В 2021 году будут разработаны условия для перехода от опытной эксплуатации к полноценной. С 2022 года будут сознаны условия для полноценной эксплуатации автономных транспортных средств.

План направлен в Минтранс, Минпромторг, МВД и Минэкономразвития.

26 ноября 2018 года стало известно, что премьер-министр России подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Итоги эксперимента планируется подвести в 2022 году.