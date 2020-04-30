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УАЗ запустил сервис онлайн-продаж автомобилей

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Ульяновский автомобильный завод запускает сервис онлайн-покупки автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, поступившем 30 апреля в редакцию «Известий».

Отмечается, что бесконтактный способ коммуникации позволит избежать личного присутствия в автосалоне и выполнить все необходимые формальности дистанционно.

На официальном сайте УАЗа представлен список имеющихся в наличии автомобилей. Для покупки машины необходимо выбрать нужную модификацию и отправить заявку ближайшему дилеру. После обработки запроса сотрудник автоцентра свяжется с клиентом для оформления сделки и оплаты.

Автомобиль можно получить в специально организованной «стерильной» зоне дилерского центра или заказать доставку машины до подъезда.

29 апреля сообщалось, что Ульяновский автозавод совместно с партнерской компанией «Люкс Форм» выпустили автодом «Байкал».

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