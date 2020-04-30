Названы самые популярные в РФ автомобили европейских марок

В России по итогам I квартала 2020 года самой покупаемой европейской моделью стал седан Volkswagen Polo. Объем реализации этой модели за отчетный период достиг 12 820 единиц. Об этом 30 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На втором месте по продажам находится Volkswagen Tiguan. Всего за три месяца 2020 года россияне приобрели 8765 таких машин. Третье место занимает Renault Logan, который выбрали 7806 жителей страны.

В топ-10 самых популярных в РФ автомобилей европейских марок по итогам января–марта 2020 года вошли также Renault Duster (7084 ед.), Skoda Rapid (6811 ед.), Renault Sandero (6627 ед.), Skoda Octavia (6360 ед.), Skoda Kodiaq (5743 ед.), Renault Kaptur (5490 ед.) и Renault Arkana (4601 ед.).

28 апреля сообщалось, что в России за период с 16 марта по 27 апреля стоимость своих легковых автомобилей увеличили 35 из 50 представленных на рынке брендов.