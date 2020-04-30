Кроссовер Chery Tiggo 8 получил новые комплектации в России

Китайский автопроизводитель Chery начинает продажи в России кроссовера Tiggo 8 в комплектациях Active и Family. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Известия» 30 апреля.

Кроссовер в исполнении Active оснащается 18-дюймовыми литыми дисками, системой мониторинга давления и температуры в шинах, cветодиодными фарами, иммобилайзером, задними датчиками парковки, камерой заднего вида с системой динамической разметки, шестью подушками безопасности, круиз-контролем. Стоимость версии с учетом действующих акций составляет 1 399 900 рублей.

Автомобиль в комплектации Family оборудован датчиком дождя, обогревом рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, климат-контролем. Цена такой версии составляет 1 479 900 рублей.

Кроссовер Chery Tiggo 8 построен на модульной платформе T1X. Длина машины составляет 4700 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1705 мм. Колесная база достигает 2710 мм. Что касается объема багажника, то он варьируется от 892 л до 1932 л.

Кроссовер оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с., передним приводом и вариатором.

17 апреля сообщалось, что Chery привезет в Россию новый флагманский кроссовер Exeed VX.