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Chery привезет в Россию новый флагманский кроссовер

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Фото: TASS/Zuma
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Китайская компания Chery запатентовала в России внешний вид своего флагманского семиместного кроссовера Exeed VX. Соответствующий документ размещен в пятницу, 17 апреля, в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Модель дебютировала в ноябре 2019 года на международном автосалоне в Гуанчжоу (Китай). Длина кроссовера — 4970 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1795 мм. Колесная база достигает 2900 мм.

Автомобиль комплектуется 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 197 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — передний или полный.

Кроссовер Exeed VX появится на российском рынке в конце 2020 года.

6 марта сообщалось, что в России на 1 января 2020 года насчитывалось 626,5 тыс. легковых автомобилей китайских марок, что составляет 1,4% от всего автопарка страны.

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