Названы самые популярные пикапы с пробегом в РФ по итогам января–марта

За период с января по март 2020 года на российском рынке было продано 7,9 тыс. подержанных пикапов, что на 6% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 1 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по продажам находится Toyota Hilux. Всего за отчетный период жители страны приобрели почти 2 тыс. таких пикапов. На втором месте находится Mitsubishi L200 с показателем 1,7 тыс. единиц. Третью позицию в рейтинге занимает «УАЗ Пикап» — продано около 1 тыс. экземпляров.

В топ-5 самых продаваемых подержанных пикапов вошли также Volkswagen Amarok (638 ед.) и SsangYong Actyon Sports (431 ед.).

28 апреля сообщалось, что в России за период с 16 марта по 27 апреля стоимость своих легковых автомобилей увеличили 35 из 50 представленных на рынке брендов.