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Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

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Фото: TASS/Zuma
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Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.

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На своей странице в Facebook дипломаты обратили внимание на то, что в 75-ю годовщину Великой Победы госдепартамент «предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю».

Посольство указало, что действия США направлены на предание забвению решающего вклада СССР в победу над нацизмом и прекращение холокоста.

«Призываем американскую сторону отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ», — говорится в заявлении.

Причиной критики стали планы госдепа профинансировать программы с сомнительным историческим содержанием. Так, на сайте дипмиссии США в Венгрии было объявлено о проведении конкурса проектов, в которых предлагается рассказать о сопротивлении, жестокости и сотрудничестве в разгар Второй мировой войны и под «тиранией СССР».

При этом американской стороне достаточно устных «воспоминаний» и «свидетельств».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение, что США пытаются занизить роль Советского Союза и переписать историю в свою пользу.

Так, в январе американское посольство в Дании сообщило, что концлагерь Освенцим (Аушвиц) был якобы освобожден армией США.

Аналогичную публикацию сделал и немецкий журнал Der Spiegel.

Российская сторона выразила возмущение и указала на циничные попытки переписать историю. Дипломаты США и немецкие журналисты извинились за ошибку.

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