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США профинансируют рассказывающие о советской тирании в Венгрии проекты

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Фото: Global Look Press/Edite Haberman/ZUMAPRESS
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Посольство США в Будапеште объявило об открытом конкурсе на реализацию проектов, которые поспособствуют «правдивому признанию» событий Второй мировой войны, холокоста и послевоенного периода. Об этом сообщается на сайте ведомства 28 апреля.

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Программы должны быть сосредоточены на личном опыте и реальными историями о человечности и жестокости в Венгрии в разгар войны и при «тирании СССР».

«Предлагаемые программы быть сосредоточены на признании и запоминании сложной совокупности национальной истории. В центре внимания должны быть личный опыт и устные истории, в том числе связанных с актами гуманности и сопротивления [фашизму], а также жестокостью и сотрудничеством во времена холокоста и Второй мировой войны, и при тирании Советского Союза», — сказано в описании гранта.

Также в сообщении отмечается, что в проекте необходимо подчеркнуть вклад трансатлантического сообщества в победу над фашизмом.

Размер грантов варьируется от $2 тыс. до $25 тыс. Принять участие в конкурсе могут жители США и Венгрии, государственные и частные учебные заведения, некоммерческие организации, правительственные учреждения.

25 апреля сообщалось, что финская газетa Ilta-Sanomat опубликовала статью журналиста Паси Яакконена, в которой оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии вo время Великой Отечественной войны.

По мнению авторa материалa, действия финнов якобы «вc` же сильно отличались» от методов немецких нацистов. Он отметил, что у более чем половины проживавших на тот момент в Восточной Карелии советскиx граждан были финские корни, к ним якобы относились лучше, чем к русским жителям этой территории.

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