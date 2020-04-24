В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в пятницу, 24 апреля, подписал указ об использовании наименования «город Сталино» в отношении Донецка.

«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой отечественной войной», — говорится в документе.

В качестве таких исторических дат Пушилин выделил 9 мая — День Победы, 22 июня — День памяти и скорби и 8 сентября — день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Название Сталино город получил в 1924 году в честь Владимира Ленина. «Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина — будет «Сталь» и решил наименовать г. Юзовку — городом Сталиным», сообщает портал «Новости Донбасса».

В октябре 1961 года указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР город Сталино был переименован в Донецк.

На прошлой неделе глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечкин подписал указ о применении в отношении Луганска названия «город Ворошиловград» тоже в дни праздничных мероприятий, связанных с Великой отечественной войной.

В 2014 году Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в стране. В итоге появились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Территориальные единицы считаются непризнанными государствами, так как на данный момент не получили признания со стороны хотя бы одной страны-члена ООН.