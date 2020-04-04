Названа страна, ради которой Гитлер был готов сдать Берлин

Адольф Гитлер был готов пожертвовать Берлином ради удержания Венгрии, заявил 4 апреля эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

По его словам, Венгрия оставалась последним, самым верным союзником Третьего рейха, и в приватных беседах Гитлер не раз говорил, что лучше оставить Берлин, чем Венгрию.

Именно в этой стране размещалось большое количество военных заводов и находились два источника нефти, необходимых немецкой армии.

Буранов напомнил, что Венгрия до последнего собиралась сопротивляться Красной армии.

«Но нельзя сказать, все венгры были ярыми нацистами, многие уклонялись от призыва, венгерские части в полном составе переходили на сторону советских войск», — цитирует эксперта «РИА Новости».

4 апреля 1945 года советские войска полностью освободили Венгрию от нацистов. Началась операция в сентябре 1944 года. Именно тогда к границе страны подошли войска 2-го Украинского фронта под руководством маршала Родиона Малиновского.

Накануне Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Братиславы. Материалы описывают замыслы наступления, фактическое передвижение войск и эпизоды непосредственных боевых действий.