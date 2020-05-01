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Бразилия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

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Фото: TASS/Zuma
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Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось до 85 380, таким образом страна обогнала по данному показателю Китай, где заболели 82 862 человек. Об этом 30 апреля сообщило министерство здравоохранения южноамериканской республики.

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Ранее Бразилия также обогнала КНР по количеству жертв заболевания. По последним данным, от COVID-19 в Бразилии скончались почти 6 тыс. пациентов, а в Китае — 4,6 тыс.

В свою очередь, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что мир не сможет избежать второй волны коронавирусной инфекции.

По мнению профессора Ганноверского института вирусологии Томаса Шульца, новая эпидемия COVID-19 может быть спровоцирована снятием режима самоизоляции.

По данным Worldometer на 1 мая, число случаев коронавируса в 212 странах мира составляет 3,3 млн. За весь период эпидемии зафиксировано более 233 тыс. летальных исходов. Число вылечившихся составило свыше 1 млн человек.

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