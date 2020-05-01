Бразилия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось до 85 380, таким образом страна обогнала по данному показателю Китай, где заболели 82 862 человек. Об этом 30 апреля сообщило министерство здравоохранения южноамериканской республики.

Ранее Бразилия также обогнала КНР по количеству жертв заболевания. По последним данным, от COVID-19 в Бразилии скончались почти 6 тыс. пациентов, а в Китае — 4,6 тыс.

В свою очередь, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что мир не сможет избежать второй волны коронавирусной инфекции.

По мнению профессора Ганноверского института вирусологии Томаса Шульца, новая эпидемия COVID-19 может быть спровоцирована снятием режима самоизоляции.

По данным Worldometer на 1 мая, число случаев коронавируса в 212 странах мира составляет 3,3 млн. За весь период эпидемии зафиксировано более 233 тыс. летальных исходов. Число вылечившихся составило свыше 1 млн человек.