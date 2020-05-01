Трамп получил данные об искусственном создании коронавируса в Китае

Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает информацией о создании коронавируса в лаборатории китайского Уханя.

«Да, у меня есть такие данные», - сказал он в ответ на вопрос, есть ли информация, которая позволила бы утверждать это с уверенностью.

Также в ходе брифинга в Белом доме 30 апреля американский лидер подчеркнул, что пока не будет раскрывать детали на этот счет.

Кроме того, Трамп подтвердил, что США рассматривают разные варианты в отношении Китая из-за коронавируса.

«Он [коронавирус] пришел из Китая, и это неприемлемо. Мы сейчас выясняем, как это произошло. Мы должны получить ответ, и он определит, как я буду относиться к Китаю… Научными методами или иным образом они могли бы сдержать [эпидемию], но они не сделали этого», - сказал американский лидер.

15 апреля телеканал Fox News заявил, что первый заразившийся коронавирусом работал в лаборатории в Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса.

Однако американские ученые опровергли версии о создании COVID-19 в лабораторных условиях. По их словам, вирус имеет животное происхождение.