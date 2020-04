Переболевший коронавирусом Джонсон поаплодировал медикам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пороге своего офиса на Даунинг-стрит поаплодировал медикам, борющимся с коронавирусом. Об этом 30 апреля он сообщил в своем Twitter.

Таким образом премьер присоединился к еженедельной акции благодарности работникам медицинских учреждений, которая стартовала 26 марта.

«Сегодня вечером я гордо хлопал возле Даунинг-стрит, 10, для наших фантастических сотрудников здравоохранения. Спасибо за все, что вы делаете», — написал Джонсон.

Tonight I proudly clapped outside 10 Downing Street for our fantastic NHS and carers. Thank you all for everything you are doing. #ThankYouNHS pic.twitter.com/MB0JoJNeGC