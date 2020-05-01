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Переболевший коронавирусом Джонсон поаплодировал медикам

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Фото: Andrew Parsons/No 10 Downing Street/Handout via REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пороге своего офиса на Даунинг-стрит поаплодировал медикам, борющимся с коронавирусом. Об этом 30 апреля он сообщил в своем Twitter.

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Таким образом премьер присоединился к еженедельной акции благодарности работникам медицинских учреждений, которая стартовала 26 марта.

«Сегодня вечером я гордо хлопал возле Даунинг-стрит, 10, для наших фантастических сотрудников здравоохранения. Спасибо за все, что вы делаете», — написал Джонсон.

Каждый четверг по всей стране британцы в знак благодарности медикам не только аплодируют, но и играют на музыкальных инструментах или гремят посудой, пишет «Газета.ру».

13 апреля стало известно, что Джонсон вылечился от коронавируса и выписался из больницы. О его заражении премьера стало известно в конце апреля, позже из-за ухудшения самочувствия его госпитализировали в отделение интенсивной терапии, где он провел три дня.

Ранее стало известно, что Великобритания вышла на третье место в мире по количеству смертей от коронавирусной инфекции: общее число летальных исходов превысило отметку в 26 тыс. Всего в стране зафиксировано более 170 тыс. случаев заболевания COVID-19.

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