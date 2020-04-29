У Бориса Джонсона родился сын

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс в среду, 29 апреля, родился сын. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя главы британского правительства.

«Премьер-министр Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс объявили о рождении «здорового мальчика в больнице Лондона ранее этим утром», — сказал он.

Представитель также добавил, что мама и новорожденный чувствуют себя очень хорошо.

В конце февраля Джонсон и Саймондс объявили о помолвке и о том, что ждут ребенка.

55-летний премьер-министр уже является отцом пятерых детей, четверо из них родились в браке с Мариной Уилер, один — внебрачный от искусствоведа Хелен Макинтайр. Для его 31-летней возлюбленной это будет первый ребенок.

Джонсон официально объявил о разводе с Уилер после 25 лет брака в сентябре 2018 года. Отмечалось, что причиной расставания стали измены Джонсона.