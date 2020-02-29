Прямой эфир

Британский премьер Борис Джонсон и его подруга объявили о помолвке

0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Andrew Parsons
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский премьер Борис Джонсон и его подруга Кэрри Симондс объявили, что помолвлены и ждут ребенка. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает Daily Mail.

«Премьер-министр и г-жа Симондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они ожидают появления ребенка в начале лета», — сказал журналистам представитель Джонсона.

Отмечается, что пара встречается около двух лет.

55-летний премьер-министр уже является отцом четверых детей от прошлой супруги. Для его 31-летней возлюбленной это будет первый ребенок.

Джонсон официально объявил о разводе со своей женой Мариной Уилер после 25 лет брака в сентябре прошлого года. Отмечалось, что причиной расставания стали измены Джонсона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джонсон предложил построить мост между Шотландией и Северной Ирландией
Джонсон заявит об отказе идти на уступки в торговых переговорах с ЕС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020