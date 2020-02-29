Британский премьер Борис Джонсон и его подруга объявили о помолвке

Британский премьер Борис Джонсон и его подруга Кэрри Симондс объявили, что помолвлены и ждут ребенка. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает Daily Mail.

«Премьер-министр и г-жа Симондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они ожидают появления ребенка в начале лета», — сказал журналистам представитель Джонсона.

Отмечается, что пара встречается около двух лет.

55-летний премьер-министр уже является отцом четверых детей от прошлой супруги. Для его 31-летней возлюбленной это будет первый ребенок.

Джонсон официально объявил о разводе со своей женой Мариной Уилер после 25 лет брака в сентябре прошлого года. Отмечалось, что причиной расставания стали измены Джонсона.