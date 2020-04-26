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Вылечившийся от COVID-19 Джонсон вернулся в свою резиденцию

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10, после выздоровления от COVID-19. Об этом сообщает в воскресенье, 26 апреля, британский телеканал Sky News.

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Ранее 26 апреля официальный представитель главы британского правительства рассказал, что Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей в понедельник.

Последние две недели Джонсон провел в загородной резиденции Чекерс, где восстанавливался и, следуя рекомендациям врачей, не принимал активного участия в работе правительства.

13 апреля стало известно, что Джонсон вылечился от коронавируса и выписался из больницы. По словам премьера, ему трудно подобрать слова благодарности медикам, спасшим его жизнь. В первые 48 часов после госпитализации всё могло «обернуться совсем по-другому», подчеркнул он.

26 марта у 55-летнего Джонсона обнаружили коронавирусную инфекцию. Он продолжал руководить правительством, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля его доставили в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него более 10 дней. Вечером 6 апреля премьер-министра из-за ухудшения самочувствия перевели в отделение интенсивной терапии, где он провел три дня. Затем его перевели в обычную палату.

По данным международного статистического бюро Worldometer, количество зараженных коронавирусной инфекцией в Великобритании к 26 апреля достигло 152,8 тыс. человек, погибли более 20 тыс. пациентов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По состоянию на 26 апреля, в мире зафиксировано 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. 206 тыс. человек скончались. 873,8 тыс. пациентов выздоровели.

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