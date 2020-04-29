Великобритания вышла на третье место по числу жертв коронавируса

Великобритания вышла на третье место в мире по количеству смертей от коронавирусной инфекции Об этом в среду, 29 апреля, сообщает The Independent со ссылкой на данные Минздрава страны.

За минувшие сутки скончались 765 человек, общее число летальных исходов в стране достигло отметки в 26 тыс.

25 апреля сообщалось, что количество летальных исходов от коронавируса в Великобритании превысило 20 000.

Ранее 29 апреля в агентстве «РИА Новости» подсчитали соотношение показателей заболеваемости и смертности от коронавируса к численности стран. Первое место по миру заняла Испания, Россия и Китай показали лучшие результаты в топе.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 29 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 3,1 млн человек, скончались 218 тыс. человек.

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